El ramal del plan ferroviario e industrial de Astorga puede estar listo en tres años

Es una cuestión de voluntad. Al menos así lo aseguró ayer Eduardo Tocino, técnico en transporte ferroviario y coordinador del plan integral para el desarrollo industrial de Astorga y comarca al referirse a la puesta en funcionamiento del ramal ferroviario de mercancías entre Astorga y La Bañeza que conectaría ambas ciudades con el Corredor Atlántico y que constituye una de las claves del plan que impulsan Ayuntamiento y Cámara de Comercio de Astorga para revitalizar e impulsar económicamente toda la comarca.

Tocino, también secretario de la Asociación Ferroviaria Cultural Reino de León y de Corredor Oeste, explicó durante la presentación del proyecto que el suelo para acometer el ramal ferroviario no necesita expropiaciones, ni declaración de impacto ambiental, ni estudio informativo porque «el suelo ya está disponible ahora». En este sentido, argumentó que «calculamos que podría estar abierto en tres años» al poder prescindir de los citados trámites administrativos, lo que aceleraría en buena medida su puesta en marcha. «No tenemos tiempo que perder y si logramos que en tres años ese ramal esté listo —ya se acondicionará cuando se abra la Ruta de la Plata-, podemos conseguir empresas, población, empleo y todo eso generaría riqueza», resumió.

El ejemplo de Villadangos

Mencionó el ramal de Villadangos como ejemplo de desarrollo que puede aportar a una zona, que en el caso de Astorga supondría un revulsivo también para Valderrey, Riego de la Vega y La Bañeza y conectaría a todos los polígonos con la red ferroviaria de interés general y Corredor Atlántico, y por extensión con el resto de España y Europa o puertos, según se especifica en el informe, que estima la inversión necesaria para su puesta en marcha en 25 millones de euros.

El ramal ferroviario es una de las tres patas sobre las que se asienta esta propuesta de desarrollo y junto al suelo industrial y la integración del tren componen los tres ejes sobre los que se estructura el plam para que Astorga se convierta en «una ciudad del siglo XXI». Juntos conforman esta apuesta integral para este «punto estratégico del noroeste que es la ciudad de Astorga» que conectaría también con los dos polos industriales de León y Ponferrada y articularía «el desarrollo económico en el centro de la provincia». Recordó Tocino que se impulsaría a través del Plan Regional de la Junta como figura jurídica y que cuenta también con el potencial de la capital maragata en el sector militar, además de disponer de «un diseño complatible con la industria civil y la militar, lo que involucraría su pasado y su legado». Una iniciativa para «la evolución de Astorga y la comarca para los próximos 50 años».