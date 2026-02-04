Diario de León
El ramal del plan ferroviario e industrial de Astorga puede estar listo en tres años

Gobierno y Junta conocen el proyecto de desarrollo pensado «para una ciudad del siglo XXI»

José Luis Nieto, Juan José Alonso y Eduardo Tocino, este martes en la presentación del proyecto.

José Luis Nieto, Juan José Alonso y Eduardo Tocino, este martes en la presentación del proyecto.ramiro

Es una cuestión de voluntad. Al menos así lo aseguró ayer Eduardo Tocino, técnico en transporte ferroviario y coordinador del plan integral para el desarrollo industrial de Astorga y comarca al referirse a la puesta en funcionamiento del ramal ferroviario de mercancías entre Astorga y La Bañeza que conectaría ambas ciudades con el Corredor Atlántico y que constituye una de las claves del plan que impulsan Ayuntamiento y Cámara de Comercio de Astorga para revitalizar e impulsar económicamente toda la comarca.

Tocino, también secretario de la Asociación Ferroviaria Cultural Reino de León y de Corredor Oeste, explicó durante la presentación del proyecto que el suelo para acometer el ramal ferroviario no necesita expropiaciones, ni declaración de impacto ambiental, ni estudio informativo porque «el suelo ya está disponible ahora». En este sentido, argumentó que «calculamos que podría estar abierto en tres años» al poder prescindir de los citados trámites administrativos, lo que aceleraría en buena medida su puesta en marcha. «No tenemos tiempo que perder y si logramos que en tres años ese ramal esté listo —ya se acondicionará cuando se abra la Ruta de la Plata-, podemos conseguir empresas, población, empleo y todo eso generaría riqueza», resumió.

El ejemplo de Villadangos

Mencionó el ramal de Villadangos como ejemplo de desarrollo que puede aportar a una zona, que en el caso de Astorga supondría un revulsivo también para Valderrey, Riego de la Vega y La Bañeza y conectaría a todos los polígonos con la red ferroviaria de interés general y Corredor Atlántico, y por extensión con el resto de España y Europa o puertos, según se especifica en el informe, que estima la inversión necesaria para su puesta en marcha en 25 millones de euros.

El ramal ferroviario es una de las tres patas sobre las que se asienta esta propuesta de desarrollo y junto al suelo industrial y la integración del tren componen los tres ejes sobre los que se estructura el plam para que Astorga se convierta en «una ciudad del siglo XXI». Juntos conforman esta apuesta integral para este «punto estratégico del noroeste que es la ciudad de Astorga» que conectaría también con los dos polos industriales de León y Ponferrada y articularía «el desarrollo económico en el centro de la provincia». Recordó Tocino que se impulsaría a través del Plan Regional de la Junta como figura jurídica y que cuenta también con el potencial de la capital maragata en el sector militar, además de disponer de «un diseño complatible con la industria civil y la militar, lo que involucraría su pasado y su legado». Una iniciativa para «la evolución de Astorga y la comarca para los próximos 50 años».

«No es un polígono industrial al uso»

El plan que promueven Ayuntamiento y Cámara de Comercio de Astorga «no se plantea como un polígono industrial al uso, sino como un proyecto basado en otras experiencias europeas similares», especificó Eduardo Tocino, coordinador de la iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Asociación Ferroviaria Cultural Reino de León, Asociación Cultural Ferroviaria Berciana y Promonumenta. La idea que se quiere llevar a ejecución podría contar con financiación de la Unión Europea (UE), que tiene planes destinado para ello e incluso todos los años quedan partidas sin ejecutar, detalló Tocino. Y es que este tipo de obras son cofinanciadas por la UE, pues contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7-transporte sostenible, 8-crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y 9-desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad). También por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), según especifica la memoria del proyecto, en la que se apunta a experiencias de este tipo en otras partes del mundo como Estados Unidos. El ferrocarril, pieza clave y en un estado actual obsoleto, se integraría de una forma ‘blanda’, sin soterramientos ni otros procesos complejos, lo que lo hace «plenamente asumible y financiable», afirmó el coordinador. La propuesta ya la tiene el Gobierno y la Junta de Castilla y León también sabe de su existencia, manifestó José Luis Nieto, quien añadió que los próximos pasos se darán tras las elecciones autonómicas que se celebrarán el 15 de marzo.
