Payuelos reclama blindar el agua del Esla y rechaza consolidar el trasvase al Carrión

Publicado por Ana Gil / María Carnero León Creado: Actualizado:

La Comunidad de Regantes de los Payuelos ha presentado un amplio escrito de alegaciones ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) con motivo de la consulta pública del Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) correspondiente al cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. En el documento, la entidad agraria manifiesta su preocupación por la continuidad de las aportaciones de agua del sistema Esla hacia el sistema Carrión y alerta de que el actual modelo de distribución hídrica puede resultar «insostenible» a medio plazo debido al incremento de las superficies de regadío y al impacto del cambio climático.

El escrito, firmado por el presidente de la comunidad, Jorge Álvarez Gago, cuestiona que el nuevo EpTI contemple mantener durante todo el próximo ciclo hidrológico —e incluso en los horizontes de 2033 y 2039— las aportaciones de agua desde el río Esla a través de los canales Alto y Bajo de Payuelos y del canal Cea-Carrión para abastecer los regadíos del sur de Palencia.

Según recuerdan los regantes, estas transferencias tenían inicialmente un carácter provisional y estaban destinadas a garantizar el suministro de unas 12.000 hectáreas del Bajo Carrión. Sin embargo, denuncian que las previsiones actuales contemplan ampliar dichos aportes a nuevos sectores de regadío del Cea-Carrión, concretamente los sectores IV y V ubicados en Villalón de Campos, además de otros usuarios conectados al Canal de Castilla-Campos, al Canal de Castilla Sur y al Canal de Palencia.

La comunidad considera especialmente preocupante que el EpTI no otorgue «la prioridad necesaria» a la construcción de las presas o balsas de Cuezas 1 y 2, infraestructuras consideradas estratégicas para el sistema Carrión y que, según recuerdan, debían haberse ejecutado hace años conforme a los anteriores planes hidrológicos.

En sus alegaciones, los regantes recuerdan que el Plan Hidrológico 2016-2021 establecía que estas obras debían estar finalizadas en 2021 y que posteriormente el plan 2022-2027 fijó el horizonte de 2027 como nueva fecha de finalización. Sin embargo, lamentan que todavía no se haya iniciado su construcción y denuncian los continuos retrasos administrativos y ambientales que han paralizado el proyecto.

La Comunidad de Regantes de los Payuelos insiste en que estas infraestructuras son imprescindibles para que el sistema Carrión pueda disponer de recursos propios y dejar de depender del agua procedente del Esla. Por ello, exige a la CHD y al Ministerio para la Transición Ecológica que aceleren su tramitación y ejecución «con carácter urgente».

Otro de los argumentos centrales del escrito se refiere al crecimiento constante de la superficie regable vinculada al sistema Esla-Valderaduey. La comunidad recuerda que el propio EpTI contempla culminar durante este periodo todas las obras pendientes de transformación en Payuelos, lo que supondrá alcanzar una superficie total de 42.820 hectáreas solo en esta zona regable.

A esta cifra se suman, según detallan, otras superficies dependientes del sistema Esla, como las 13.900 hectáreas de la Margen Izquierda del Porma, las 11.200 hectáreas del canal del Esla, las 4.050 del canal de Arriola, las 24.000 del Páramo Bajo y las nuevas 1.000 hectáreas previstas en Valderas y Gordoncillo. Además, recuerdan que también dependen de este sistema los regadíos tradicionales de las cuencas del Cea y del Valderaduey.

En conjunto, la comunidad cifra en más de 101.500 hectáreas las superficies agrícolas que dependerán directa o indirectamente de los recursos del sistema Esla-Valderaduey una vez concluidas todas las actuaciones previstas.