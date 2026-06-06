Los huertos del Órbigo no renuncian a la vía judicial para seguir regando

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El conflicto continúa. Las protestas y los recursos están y seguirán su curso dentro de la lucha que mantiene la Asociación para la Conservación de Riego de Huerto y Patrimonio Hídrico contra la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra.

La asociación asegura que continuará peleando por poder regar los huertos en la zona del Órbigo, tal y como apunta su presidente, Francisco Catalán, quien señala que la desestimación por parte de la Audiencia Provincial de León hace unos días del recurso presentado por la agrupación que él preside se refiere únicamente a una denuncia de carácter penal que interpusieron el verano pasado por los daños ocasionados en la fauna de las presas por falta de agua. «Seguiremos peleando porque los afectados por no poder regar sus huertos está preocupados y es una injusticia», puntualiza. La situación a la que se refiere es la generada tras la modernización en la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra en varios puntos de la zona del Órbigo, lo que conllevó un problema de falta de agua en las presas históricas de la zona y, como consecuencia, que los dueños de los huertos en esa parte de la provincia no tengan acceso a ese agua para poder regar.

Aún sin resolver

Tras el punto y final de la Audiencia Provincial hace unos días a la denuncia de carácter penal que data del verano de 2025, la asociación tiene aún varios recursos pendientes con los que deja claro que no abandona la vía judicial para tratar de resolver esa falta de agua para sus huertos. Entre esos recursos, está el referente a la nulidad de los acuerdos tomados en la Junta general de la Presa de la Tierra en noviembre de 2024 o el del padrón de regantes en el que no se incluye a miembros de la asociación.

Catalán sostiene que, según un proyecto presentado por la asociación, es factible compatibilizar los riegos modernizados y el tradicional, algo que ha negado la Presa de la Tierra. «Los regantes de los huertos no hemos dejado de pagar los recibos del agua y nunca hemos dicho que no queremos seguir pagando; ha sido la Presa de la Tierra la que nos ha echado del censo de regantes y no nos quiere cobrar», ha aseverado el presidente de la asociación, quien añade que lo que quiere es «que corra el agua por las presas y los huertos de nuestros vecinos se puedan seguir regando como hasta el año 2024, a pesar de todas las trabas que nos pongan la CHD y la falta de empatía de los dirigentes de la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra respecto a sus vecinos y su nula implicación por resolver el problema». Este conflicto ha dado un nuevo giro de tuerca con otro punto conflictivo: los molinos. Tal y como denuncia la misma asociación, se ha enviado a los dueños de los molinos un recibo de 350 euros por cada hectárea. «Los molinos que tienen una concesión de 10 hectáreas, tienen que pagar un total de 3.500 euros y no tienen agua», manifiesta Francisco Catalán, que se refiere a la medida de «otro atraco más». Uno de los molineros que ha recibido el documento en el que se hace referencia al pago y que tiene su molino en San Feliz de Órbigo califica de «increíble» que se reclame ese pago por parte de la comunidad de regantes. «Nos envían el recibo con carácter retroactivo que hace referencia al año pasado, porque éste está aún en periodo voluntario, y nos dicen que no nos lo pasaron antes por un error», comenta. Este molinero explica que los molinos «ya pagan un canon a la CHD y al sindicato central de Barrios de Luna en función de las hectáreas» y que en el citado recibo «nos meten la amortización de las obras de modernización de la comunidad de regantes y también la gestión del riego». Para él «esto está mal hecho y no hay por dónde agarrarlo», por lo que asegura que van a recurrir una vez que lo estudien «detenidamente». En algunos casos el pago que se reclama asciende a 15.000 euros, pues va en función de la superficie