Se lía en redes con un vídeo burlándose de León y la respuesta viral lo deja por los suelos

León desde las alturas: tejados rojizos, montañas al fondo y una catedral que corta la respiración con solo mirarla.Getty Images

Todo empezó con una pregunta condescendiente, lanzada en TikTok como un dardo envenenado: «¿Quién cojones vive en León?». Una provocación sin contexto, pero cargada de desconocimiento. Y la respuesta, como no podía ser de otra manera, llegó desde dentro. De quien pisa sus calles, come su cecina y conoce el alma de sus pueblos. El vídeo de Iván Álvarez, leonés y tiktoker, no solo desmonta el prejuicio: lo revienta con datos, humor y mucho orgullo. Y lo hace a lo grande, con una narrativa tan afilada como sabrosa.

León, 450.000 veces sí

«¿Quién vive en León?», pregunta Iván, y se responde con precisión quirúrgica: «450 mil personas». Luego añade con sorna: «Tenemos para rato». Lo que sigue es un desborde de referentes, de nombres con peso: «Jesús Calleja, Sara García, Imanol Arias, Samantha Hudson, Leo Harlem, Margarita Robles, García Ferreras, Luis del Olmo, Pablo Álvarez Guerrero, Carmen Lomana, Carmelo Gómez, Jesús Vidal…».

Nombres que suenan fuerte. Que se asocian a televisión, ciencia, política, cultura. Que marcan. Y todos con origen leonés. O como dice él: «Parecen suficientes, ¿o no?».

Pero Iván va más allá. Porque no se trata solo de quién nace allí, sino de qué te da León. Y ahí empieza el verdadero festín.

Cecina, botillo y mantecadas: lección de geografía emocional

«¿Qué hay en León?», pregunta el narrador anónimo del vídeo original. Iván responde sin despeinarse: «Abre bien los ojos». Y entonces llega la secuencia de imágenes que podrían pasar por una campaña oficial de turismo.

Planos de la Basílica de San Isidoro, el Hostal de San Marcos encendido al anochecer, Peñalba de Santiago, la Catedral de León, con sus vitrales imposibles y fachada gótica que quita el hipo, y culmina entre las montañas rojizas de Las Médulas, herencia romana y postal imprescindible.

Entre plano y plano, Iván suelta las delicias con la naturalidad de quien las ha merendado mil veces: «Cecina, botillo, cocido maragato, morcilla (por supuesto sin arroz)». Y para los golosos: «Mantecadas y hojaldres de Astorga, rosquillas de San Frilán, el roscón de Reyes de Conrado…».

El Bierzo también existe (y es León)

Como era de esperar, el vídeo desató un clásico entre los clásicos: el eterno debate identitario. ¿El Bierzo es León? Para Iván, la respuesta es clara y sin ambages: «He presumido de provincia, no de ciudad». Pero los comentarios estallaron con matices, reivindicaciones y hasta alguna puya: «Ponferrada no es León», protestan algunos. A lo que otros replican: «Pues claro que sí, aunque os pese».

Una usuaria lanza una observación cargada de geografía emocional: «Si me preguntan, digo que soy berciana. Solo aclaro que es de la provincia de León si no lo ubican». Y otro, más práctico, remata: «Depende dónde estés. En Andalucía digo León, porque nadie sabe lo que es el Bierzo».

León no necesita venderse: se vive

Lo que Iván Álvarez consigue con su vídeo es un manifiesto.

Como bien apuntaba una usuaria en los comentarios: «Has convertido una crítica en el mejor vídeo promocional de León». Y otro leones resume lo que muchos piensan pero pocos verbalizan: «León es demasiado para tu reducida inteligencia».

Desde Asturias, Valencia, Galicia, Cataluña o Andalucía, los mensajes se repiten como eco coral: «Fui una vez y me enamoré», «León es una joya», «Se come de miedo», «Lo mejor: su gente».

Y sí, probablemente alguno de los que Iván nombra no viva ya allí. Pero eso no importa. Como diría el propio Iván: «Vivimos en un mundo en el que existe León. Es que piénsalo».