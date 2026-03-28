La caída del precio lleva al vacuno de leche al "abandono en cadena"

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Va a desencadenar un abandono en cadena descomunal». Así de tajantes se mostraron este viernes las organizaciones agrarias con respecto a la bajada de precio que se plantea al vacuno de leche. Siete céntimos menos —de 52 a 45 céntimos— es la «propuesta verbal» que la industria lechera propone a los ganaderos ahora que toca renovar mayoritariamente los contratos para las entregas a partir del 1 de abril.

Unas propuestas que, según aseguran las organizaciones agrarias, «no son legales» porque no se presentan por escrito, sino que se hacen a través de una llamada telefónica. «Lo que la empresa plantea es arruinar al sector y no tener leche nacional de aquí a unos meses», explicó Pedro Cañón, vicepresidente de Asaja y ganadero, quien dijo tener claro que «a la administración no le vamos a pedir ayuda, pero sí que compruebe la trazabilidad de la leche y que haga cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria» porque «el sector ganadero es fundamental para fijar población en los pueblos, donde si no hay granjas no hay vida», dijo.

Una realidad que respaldó Sonia Castro, presidenta de la alianza Ugal-Upa, quien añadió que «la bajada de precio ya está perjudicando mucho a un sector muy envejecido», al tiempo que recordó: «las industrias están obligadas a cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria". Para Castro, «no se puede trabajar a pérdidas» tras las subidas de los insumos, el gasóleo o la luz. «Pedimos a los ganaderos que intenten forzar todo lo que puedan y que no firmen», señaló la responsable de Ugal-UPA.

Movilizaciones

Una bajada del precio de la leche que representa una merma del 13,4% y que, de no haber cambios, conllevará movilizaciones. «Nos veremos obligados a salir a la calle o a denunciar ante las administraciones», advirtió Castro.

El vacuno de leche es un revulsivo no solo poblacional, sino también económico, como aseguran las organizaciones agrarias, que argumentan que su situación actual «afectará también a todos los sectores tanto de la agricultura como de la ganadería».

Por su parte, Apolinar Castellanos, de la Unión de Campesinos de León, Ucale-Coag, recordó que la provincia tiene actualmente unas 170 explotaciones de vacuno, muy lejos de las 15.000 de hace unos años. En este sentido, argumentó que «una vez más, la industria pone al sector en la cuerda floja» con una merma de precio que calificó de «inaceptable». Incidió en la idea de que «si no hay agricultura ni ganadería, los pueblos desaparecen» y añadió que «todos los palos caen al sector primario».

Castellanos hizo un llamamiento a la industria láctea y a las administraciones, así como a los ganaderos, a quienes dijo que «a lo mejor hay que prescindir de la industria durante un tiempo», mientras que a las administraciones les pidió «coger el toro por los cuernos". Según afirmó, si se aplica la reducción de precio, «de aquí a Nochevieja mermará un 50% la cabaña ganadera.

El presidente de la Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL, Juan Antonio Rodríguez, hizo hincapié en que la bajada es «injustificada» y obedece «a que la industria quiere hacerse de oro a costa del sector primario». Rodríguez pidió, asimismo, que las administraciones controlen «lo que llega de fuera, que parece que no se corresponde con lo que etiquetan las empresas». En este sentido, señaló que la Junta de Castilla y León ha comprometido un mayor control en las industrias, para lo que habrá mayores controles.